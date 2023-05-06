Психолог назвала четыре способа прожить гнев и злость

В первую очередь эксперт призвала называть злость и гнев своими именами. «Это трудный, но необходимый шаг для тех, кому всю жизнь внушали, что злиться плохо, что, если ты проявляешь злость, значит, ты плохой. Прямо и открыто посмотрев на эмоцию, можно почувствовать, что ты сильнее ее. После этого желательно начинать управлять эмоцией», — пояснила она.

Экологично прожить негатив поможет физическая активность, к примеру, танцы, или занятия, связанные с тактильными ощущениями. Колиниченко порекомендовала заняться садоводством или опустить руки в песок, почувствовав, как в него уходит плохая энергия.

Злость также можно выплеснуть, прожив ее здесь и сейчас. Этот способ подходит для краткосрочных конфликтов. «Попробуйте разгневаться на оппонента, даже ничего не произнося вслух. Разгневайтесь и топните. Этого будет достаточно», — пояснила психолог.

Эксперт также отметила, что гнев важно анализировать. «Феномен человека в том, что в норме он стремится быть хорошим, а не плохим, поэтому подавляет негативные эмоции. В моменты злости запомните, как проявляется эта эмоция. Потом сможете вспомнить, каким вы были в этой ситуации», — заявила она.

Ранее способы справиться с «весенним обострением» перечислила психолог, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ольга Заводилина. Специалист отметила, что переход из одного сезона в другой может сопровождаться ощущением усталости и апатии, а также резкими сменами настроения.