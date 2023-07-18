Москвичи обнаружили у себя на кухне метровую змею оранжевого цвета

Жителей квартиры на улице Гиляровского в Москве напугала змея ярко-оранжевого цвета. Она выползла из-за плиты на кухне, сообщает SHOT.

Горожане вызвали на место экстренные службы. Пока они ехали, метровая змея переползла внутрь духовки, где хозяева квартиры ее заперли. Специалисты извлекли пресмыкающееся из духовки и увезли.

Предположительно, змея приползла от соседей по коммуникациям. В комментариях к публикации пользователи пояснили, что это неопасный для людей полоз.

Ранее прогулка мужчины с огромным питоном в московском парке попала на видео. Горожане без страха подходили снять видео с двухметровой змеей.