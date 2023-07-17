Прогулка москвича с огромным питоном в парке попала на видео
Житель Москвы вынес на прогулку в парк огромного питона.
Необычный домашний питомец на выгуле с хозяином был замечен в московском парке «Торфянка» в Бабушкинском районе на северо-востоке города. На видео, опубликованное в Telegram-канале «Бабушкинский район М125», попала прогулка москвича с огромным питоном.
«Какой экзотический парк! Интересно, каких еще животных там можно увидеть?», «Какой ужас. Замутило от одной картинки», «Странное место он выбрал для прогулки. Можно было бы отнести в менее людное», «Если это еще малыш и он вырастет больше четырех метров, то по закону дома такого держать нельзя!» — прокомментировали юзеры.
На кадрах змея около двух метров в длину ползает в траве рядом с водоемом. Рядом с ней стоит хозяин. Проходящие мимо люди, в том числе с маленькими детьми, останавливаются и снимают питона на видео.
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