Развеян миф о «грибном дожде»

Популярный миф о «грибном дожде» развеял в интервью радио Sputnik грибник, автор научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров.

«Общее заблуждение многих людей, даже опытных грибников, заключается в том, что для появления грибов нужно тепло и дожди. "Грибной дождь", который идет тогда, когда тепло и светит солнце, — это миф. На самом деле, для плодоношения грибницы нужно похолодание. Обычно похолодание сопровождается дождями», — сказал блогер.

Он уточнил, что нет смысла сразу же после дождя идти в лес — грибы появляются не сразу, а приблизительно десятью днями позднее. Опираясь на прогнозы синоптиков Тихомиров ожидает «первую волну» грибов в Центральной России в конце июля.

«Если несколько дней будут лить дожди, и погода будет прохладной, это может дать импульс грибнице», ― объяснил он. Известный грибник добавил, что с «первой волной» в лесу появляются еловые белые грибы и боровики. Сейчас же, по его словам, там растут лишь лисички.

Ранее Роспотребнадзор предупредил грибников о потенциальной опасности. В федеральной службе посоветовали не складывать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты и мешки.