Актриса популярного сериала развеяла миф о конфликтах на съемочной площадке
Актриса Сагалова высказалась о ссорах с коллегой по сериалу «Счастливы вместе» Бочкаревой.
О ссорах с коллегой по сериалу «Счастливы вместе», актрисой Натальей Бочкаревой высказалась в беседе с «Мослентой» актриса Дарья Сагалова.
В Сети часто пишут о том, что мы с Наташей конфликтовали на съемках. Это неправда. Она взрывной человек с сильным характером. Да, бывали маленькие недопонимания, бытовые разногласия на площадке. Но это было настолько незначительно, что у меня язык не повернется назвать это конфликтом
Исполнительница роли Светы Букиной уверяет: сейчас у нее с ее киномамой отличные отношения.
На съемках актрисы много нервничали, уставали. При этом приходилось много и быстро бегать с грима на площадку и обратно.
«Конечно, в таких условиях нервная система иногда не выдерживала. На какую-то мелочь реагировали очень остро. Сейчас бы я посмеялась и прошла мимо, а тогда могла фыркнуть, высказать что-то. Это абсолютно нормально», — сказала Сагалова.
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