Актриса популярного сериала развеяла миф о конфликтах на съемочной площадке

Исполнительница роли Светы Букиной уверяет: сейчас у нее с ее киномамой отличные отношения.

На съемках актрисы много нервничали, уставали. При этом приходилось много и быстро бегать с грима на площадку и обратно.

«Конечно, в таких условиях нервная система иногда не выдерживала. На какую-то мелочь реагировали очень остро. Сейчас бы я посмеялась и прошла мимо, а тогда могла фыркнуть, высказать что-то. Это абсолютно нормально», — сказала Сагалова.

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