Психолог развеяла миф о любви в интернете

Миф о любви в интернете развеяла в интервью «Мосленте» психолог, гештальт-терапевт Екатерина Зиновьева. Она заявила, что настоящая близость при общении онлайн невозможна.

«Общение в интернете — довольно защищенная, безопасная для нас ситуация. К примеру, если нам что-то не нравится в диалоге с другим человеком, мы можем запросто уйти, и, наоборот, если возникает симпатия, мы имеем возможность очень аккуратно пойти на сближение. Но это не та история, в которой возникает настоящая близость», — пояснила специалист.

Зиновьева отметила, что чувство влюбленности возникает у людей после проживания какого-то совместного опыта. Это практически невозможно сделать в сети, поэтому оффлайн-встречи очень важны для отношений.

Ранее москвичи назвали самые привлекающие качества партнера на первом свидании.