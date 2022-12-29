В программе Елены Малышевой развеяли популярный миф о похмелье

Популярный миф о похмелье развеяли накануне новогодних застолий в программе «Жить здорово!» на Первом канале врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-кардиолог Герман Гандельман. По словам медиков, рассол не является лучшим средством от последствий злоупотребления алкоголем.

Кардиолог отметил, что справиться с похмельем поможет обычная вода, которую необходимо выпить достаточное количество (как минимум несколько стаканов). Малышева же уточнила, что рассол может принести облегчение лишь на время, после чего человеку вновь становится плохо. При тошноте и головной боли после застолья она порекомендовала принять аспирин.

Ранее рекомендации по снижению рисков возникновения похмелья после новогодней ночи дал врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников.