Развеян главный миф о Санкт-Петербурге

Переехавшая в Петербург россиянка Аня Поваго назвала мифом серость и унылость города. Об этом она рассказала в своем материале на «Мосленте».

«Невыносимая питерская погода — это миф, как и многие другие ужасы, которые рассказывают про этот город. Но она правда может часто меняться, особенно осенью и весной. Метеозависимым людям здесь, думаю, сложно. Впрочем, всем нам подходит тот или иной климат. Например, мне здесь легче дышится, чем в Москве, а реакция на погодные изменения проходит намного мягче», — написала журналистка.

По словам Поваго, Питер — никакой не серый и не унылый город. Она отметила, что мае считала количество пасмурных дней. Их было всего пять за весь месяц.

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