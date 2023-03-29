Священник развенчал миф о вещих снах

Миф о вещих снах, якобы предсказывающих будущее, развенчал в личном Telegram-канале священник Николай Бабкин. Он объяснил этот феномен играми разума и бессознательной попыткой спрограммировать будущее.

«Вещие сны основаны на магическом мышлении и когнитивных искажениях. Человек порой сам не способен разобраться, и будет в сложных ситуациях придавать мистический смысл всему непонятному», — написал священник.

По словам Бабкина, люди за вещие сны принимают игры разума. Сновидения, которые так и иначе соответствуют последующим событиям реальной жизни, по мнению священнослужителя, люди видят потому, что даже во время сна мозг продолжает работать, «пытаясь сгенерировать новую реальность и решить проблемы».

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