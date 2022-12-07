В программе Малышевой развеяли популярный миф об антибиотиках

Популярный миф о пользе употребления антибиотиков с молоком и кефиром развеяли в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее коллега, иммунолог Андрей Продеус. По словам специалистов, если эти препараты запивать молоком или кефиром, то они просто не подействуют.

«И кефир, и молоко содержат кальций — он блокирует всасывание антибиотиков, поэтому вы просто не получите должную дозу препарата, если будете запивать его молоком», — объяснил Продеус.

Эксперты уточнили, что антибиотики нужно запивать исключительно водой, так как именно она позволяет антибиотикам нормально всасываться.

Ранее мифы о путях заражения менингитом развеял врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. Он уточнил, что менингит вызывает бактерия менингококк, а ее носителями являются многие люди. При этом при хорошем иммунитете риск заражения невелик.