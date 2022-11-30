Развеяны мифы о способах заражения менингитом

Мифы о способах заражения менингитом развеял в личном Telegram-канале врач-терапевт, пульмонолог Олег Абакумов. Он уточнил, что менингит вызывает бактерия менингококк, а ее носителями являются многие люди. При этом при хорошем иммунитете риск заражения невелик, также есть шанс, что болезнь проявится обычными симптомами ОРВИ.

«Многие считают, что можно заболеть, если не носить шапку. Этот миф очень стар. Кого еще пугали так в детстве и заставляли носить дурацкую ушанку? На самом деле менингит — это бактерия, и попадает она в организм точно не с первыми снежинками», — заявил специалист.

Также Абакумов успокоил москвичей, встревоженных новостями о заражении сотрудников на подмосковном складе Ozon. Врач отметил, что менингит не передается через бытовые вещи, в частности через посылки: на поверхностях бактерии не задерживаются. Заразиться можно только воздушно-капельным путем.

Ранее у сотрудников OZON выявили случаи инфекционного менингита. По данным Роспотребнадзора, по состоянию на понедельник, 28 ноября, с клинической картиной инфекционного менингита госпитализированы 11 человек. Сотрудникам OZON организовали вакцинацию и профилактическую терапию антибиотиками.