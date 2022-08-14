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Доктор Павлова развеяла популярный миф об арбузах

Доктор Павлова развеяла популярный миф об арбузах
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Популярный миф об арбузах развеяла в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Доктор порекомендовала следить за их количеством в рационе и не переедать.

«Есть распространенное мнение, что в арбузах много клетчатки (сложных углеводов), которая "чистит" организм и сражается с аппетитом. Но это миф. На самом деле растительных волокон там совсем немного, всего 0,4 грамма на 100 граммов продукта», — написала Павлова. Она добавила, что, например, в дыне клетчатки намного больше: 0,9 грамма на 100 граммов продукта.

«Когда мы едим арбуз, мы преимущественно поглощаем воду, сахар и витамины. Это в чистом виде десертное блюдо, которым надо завершать обед — когда мы уже получили белки и жиры, осталось только догрузиться сладким», — продолжила эндокринолог.

Нельзя ставить вопрос «Есть или не есть?», заявила Павлова. «Конечно, есть! Сейчас самый сезон, арбузы вкусные и полезные», — написала она.

В то же время врач предостерегла подписчиков от арбузной монодиеты: после нее приходится восстанавливать мышцы, что с возрастом делать все сложнее.

Ранее Павлова предупредила об опасности сыра. По словам доктора, это очень противоречивый продукт.

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