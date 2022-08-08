Доктор Павлова предупредила об опасности сыра

Об опасности сыра предупредила россиян в личном Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Доктор заявила, что это очень противоречивый продукт.

«Сыр очень вкусный, поэтому многие попадают в пищевую зависимость от него. У меня есть близкий друг, который настолько помешан на сыре, что у него есть особая жестяная коробочка, в которой он всегда носит с собой сыр», — поделилась Павлова.

Эксперт рассказала, что сыр, особенно зрелый, может вызывать головную боль. Это связано с тирамином, образующимся в выдержанных продуктах. Особенно его много в сырах с плесенью всех видов, чеддере, пармезане и моцарелле. Тирамин также есть в вине, орехах и маслинах, продолжила Павлова, поэтому людям с мигренями употреблять вино в сочетании с сырной тарелкой и другими «классическими» закусками особенно не рекомендуется.

По словам Павловой, сыр может вызывать сильное сердцебиение, приливы потливости, боли в сердце, дрожание конечностей. «И конечно, не забываем про то, что сыр примерно на 40-50 процентов состоит из жира. Именно поэтому его, например, не надо давать домашним питомцам», — добавила эндокринолог.

«Я бы очень не хотела, чтобы вы восприняли мои слова как запрет этого продукта. Ни в коем случае. Ешьте в свое удовольствие, но в меру, обязательно прислушивайтесь к своему организму и учитывайте поглощенные жиры-белки-углеводы», — посоветовала врач.

Павлова перечислила и положительные качества сыра, напомнив, что это отличный источник кальция и жиров, в котором при этом нет казеина А1, превращающегося в организме человека в опасный пептид бета-казоморфин 7. «В сыре также много белка, но использовать его как основной источник этого нутриента не стоит из-за большой калорийности», — уточнила она.

Ранее Павлова рассказала о грамотном питании в жару. Доктор порекомендовала отказаться от тяжелой пищи на этот период.