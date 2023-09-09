Врач развеял популярный среди водителей миф об энергетиках

Миф о напитках, якобы помогающих взбодриться за рулем, развеял в интервью радио Sputnik профессор, кандидат медицинских наук, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. Он посоветовал водителям отказаться от кофе и энергетиков в дороге.

Сонливость за рулем может стать причиной опасного ДТП, подчеркнул медик. Многие автовладельцы привыкли рассчитывать на помощь кофе и энергетиков, но в этом их большая ошибка, заявил он.

«Эти напитки только вредят. У кофе, особенно у растворимого, двухкомпонентный эффект: сначала бодрящий, а потом снотворный. Сонливость вызывает входящий в состав кофе алколоид — теобромин. Вообще, энергетики извлекают из человека последние резервы и могут приводить к резким отключкам», — рассказал Демин.

Специалист посоветовал водителям хорошо отдыхать перед дальней дорогой и делать остановки для полноценного отдыха в пути. Пассажирам следует побольше общаться с водителем, чтобы его не клонило в сон от скуки.

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