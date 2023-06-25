12:00, 25 июня 2023
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Доктор Мясников развеял популярный миф об оливковом масле
Доктор Мясников заявил о преувеличенной пользе оливкового масла.
Фото: Lucio Patone / Unsplash
Популярный миф об оливковом масле в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» развеял врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, польза этого масла сейчас слишком преувеличена.
Доктор рассказал, что миф о чрезвычайной пользе оливкового масла был всего лишь маркетинговым ходом. Тогда как в реальности это масло практически не отличается от подсолнечного.
Более того, подсолнечное масло является даже более полезным, так как в его составе есть большое количество природного антиоксиданта — витамина Е, в оливковом масле этого витамина в три раза меньше, уточнил Мясников.
Ранее доктор Мясников усомнился в полезности магазинных йогуртов.