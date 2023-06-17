Доктор Мясников усомнился в полезности магазинных йогуртов

В полезности магазинных йогуртов с добавками усомнился в новом выпуске своей авторской программы на канале «Россия 1» известный врач и телеведущий Александр Мясников. Доктор призвал россиян отказываться от них в пользу домашних йогуртов.

По мнению Мясникова, молочный продукт, срок годности которого составляет несколько месяцев, не может нести в себе какую-либо пользу.

«В этих случаях под названием "йогурт" вам продают очень сильно переработанный кулинарный продукт, в котором вы не найдете каких-либо изначальных ингредиентов. Тут нет молока! Тут отдельно белок, отдельно казеин, отдельно глюкоза, отдельно наполнители — это смесь всего!» — заявил врач.

Он объяснил, что фрукты для магазинных йогуртов высушивают и вымачивают в сахарном растворе, а потом добавляют в «гомогенную массу, состоящую из пальмового масла, молочного жира, эмульсии и сахара в безумном количестве».

Мясников не советует употреблять такие йогурты ни взрослым, ни детям. По-настоящему полезный аналог можно легко приготовить дома, отмечает он. Для этого потребуется литр хорошего молока (с непродолжительным сроком годности) и банка мацони. Ингредиенты нужно объединить и поместить в холодильник.

«На следующий день из 100 граммов йогурта уже целый литр получится», — сказал телеведущий. В такой йогурт перед употреблением можно добавить свежие фрукты.

Ранее Мясников назвал основные причины воспаления лимфоузлов.