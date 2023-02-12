Соведущий Малышевой развеял миф о пользе меда и чеснока для иммунитета

Миф о пользе меда, чеснока и имбиря для укрепления иммунитета развеял в беседе с «Газетой.Ru» известный иммунолог, педиатр и соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» Андрей Продеус.

«Напрямую на иммунитет эти продукты не влияют. Многие уверены, что лимон — это олицетворение витамина С. На деле 100 граммов лимона содержит всего лишь суточную дозу витамина С, но вряд кто-то съедает столько в день. Более того, кислота в лимоне — это лимонная кислота, и к аскорбиновой кислоте или к витамину С не имеет никакого отношения», — пояснил врач.

Продеус добавил, что содержащийся гингерол в имбире или аллицин в чесноке действительно имеют бактериостатический эффект и борются с патогенной флорой в ротовой полости. Однако напрямую на иммунитет употребление этих продуктов не влияет. Мед же, по словам иммунолога — просто сахар, не приносящий пользы.

Эксперт заявил, что действительно влияют на иммунитет печень трески и йогурты с пробиотическими штаммами бактерий. «Печень трески содержит большое количество витамина D. А йогурты с пробиотическими штаммами бактерий работают на микробиоту, которая является основным тренировочным полигоном для нашего иммунитета», — пояснил он.

Ранее миф о важности употребления двух литров воды в день развеял врач и телеведущий Александр Мясников. Он пояснил, что около 1200 миллилитров жидкости организм усваивает вместе с твердой пищей.