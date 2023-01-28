Мясников развеял миф о важности употребления двух литров питьевой воды в день

Миф о важности употребления двух литров питьевой воды в день развеял телеведущий и врач Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1». Он пояснил, что около 1200 миллилитров жидкости организм усваивает вместе с твердой пищей.

При этом в сутки из тела «выводится» около 1600-1700 миллилитров воды, добавил врач. Для покрытия этой разницы необходимо выпивать в день всего лишь 500-600 миллилитров. «Больше? Пейте! Вот вы пьете, пьете, давитесь, давитесь... Что у вас происходит через 40 минут? С другого конца у вас это выливается. А если не выльется, у вас будут отеки. Пить надо согласно чувству жажды», — заявил доктор.

Эксперт также рассказал об индивидуальной формуле потребления воды с учетом массы тела. Согласно нормам, организму необходимо 2,5-3 миллилитра воды на килограмм веса. Однако организм также получает жидкость из хлеба, овощей, круп и мяса, подчеркнул ведущий.

Ранее Мясников развеял мифы о вреде кофе. Он отметил, что популярный напиток оказывает на организм положительное влияние: например, он полезен для нервной системы.