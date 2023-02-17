В Роспотребнадзоре развеяли популярные мифы о кофеине
Популярные мифы о кофеине развеяли специалисты Роспотребнадзора. Они отметили, что психоактивное вещество содержится не только в кофе и чае, но также в ряде других продуктов.
«Многие продукты содержат это вещество. Вопрос только в концентрации. Оказывается, от размера порции еды или напитка и способа приготовления зависит количество содержащегося там кофеина», — заметили представители ведомства. Так, в некоторых энергетических напитках содержится до 160 миллиграммов кофеина, в то время как в одной порции шоколадного ароматизированного сиропа — всего четыре миллиграмма. «Даже кофе без кофеина содержит немного бодрящего вещества», — заметили эксперты.
содержится в чашке натуральной арабики
Кофеин также присутствует в некоторых безрецептурных болеутоляющих средствах, лекарствах от простуды и таблетках для похудения — они могут содержать от 16 до 200 миллиграммов вещества. «Фактически кофеин сам по себе является слабым болеутоляющим и повышает эффективность других обезболивающих», — рассказали в Роспотребнадзоре.
По словам специалистов, в утверждении о том, что кофеин вызывает привыкание, есть доля правды — все зависит от того, что подразумевать под «привыканием». «Кофеин действительно является стимулятором центральной нервной системы, и регулярное употребление вызывает легкую зависимость. Но кофеин не угрожает физическому, социальному или экономическому здоровью, как наркотики, никотин или алкоголь», — объяснили они.
У тех, кто пьет по две-три чашки кофе в день или более резкий отказ от употребления напитка может вызвать некоторые неприятные симптомы — головная боль, усталость, тревожность, раздражительность, трудности с концентрацией, но через несколько дней все это закончится, отметили в ведомстве.
Высказались специалисты и о влиянии кофеиносодержащих продуктов на развитие некоторых болезней. По их словам, ежедневное умеренное количество кофеина (около 300 миллиграммов), скорее всего, не причинит вреда здоровому человеку, а вот страдающие артериальной гипертензией и пожилые люди в этом плане более уязвимы.
«Ряд исследований показывают некоторую связь между кофеином и риском перелома шейки бедра у пожилых людей. В пожилом возрасте, особенно женщинам, необходимо обсудить со своим врачом вопрос о снижении ежедневного потребления этого вещества до 300 миллиграммов или менее», — предупредили в Роспотребнадзоре.
По словам экспертов, проведенные ранее исследования не выявили связи между кофеином и онкологическими заболеваниями. «На самом деле, кофеин может даже оказывать защитное действие против некоторых видов рака», — отметили они.
Большинство проведенных к настоящему моменту исследований не выявило связи между умеренным потреблением кофеина (чашка кофе в день) и проблемами с зачатием, выкидышами, врожденными дефектами плода, преждевременными родами, подчеркнули в Роспотребнадзоре. «В то же время для беременных женщин или тех, кто пытается забеременеть, рекомендуется употреблять менее 200 миллиграммов кофеина в день. Во многом это связано с тем, что в ограниченных исследованиях женщины, потребляющие большое количество кофеина, имели повышенный риск выкидыша», — заметили в ведомстве.
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