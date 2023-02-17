В Роспотребнадзоре развеяли популярные мифы о кофеине

Высказались специалисты и о влиянии кофеиносодержащих продуктов на развитие некоторых болезней. По их словам, ежедневное умеренное количество кофеина (около 300 миллиграммов), скорее всего, не причинит вреда здоровому человеку, а вот страдающие артериальной гипертензией и пожилые люди в этом плане более уязвимы.

«Ряд исследований показывают некоторую связь между кофеином и риском перелома шейки бедра у пожилых людей. В пожилом возрасте, особенно женщинам, необходимо обсудить со своим врачом вопрос о снижении ежедневного потребления этого вещества до 300 миллиграммов или менее», — предупредили в Роспотребнадзоре.

По словам экспертов, проведенные ранее исследования не выявили связи между кофеином и онкологическими заболеваниями. «На самом деле, кофеин может даже оказывать защитное действие против некоторых видов рака», — отметили они.

Большинство проведенных к настоящему моменту исследований не выявило связи между умеренным потреблением кофеина (чашка кофе в день) и проблемами с зачатием, выкидышами, врожденными дефектами плода, преждевременными родами, подчеркнули в Роспотребнадзоре. «В то же время для беременных женщин или тех, кто пытается забеременеть, рекомендуется употреблять менее 200 миллиграммов кофеина в день. Во многом это связано с тем, что в ограниченных исследованиях женщины, потребляющие большое количество кофеина, имели повышенный риск выкидыша», — заметили в ведомстве.

Ранее популярный миф о воде развеял директор по качеству технологической компании по производству фильтров для воды Роман Подобедов. «Необходимость выпивать не менее восьми стаканов воды в день — одно из самых распространенных заблуждений», — заявил он.