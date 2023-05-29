Кинолог развеял популярные мифы о кормлении собак
Кинолог Голубев призвал с осторожностью относиться к питанию собаки.
Популярные мифы о кормлении собак развеял в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации(РКФ) Владимир Голубев. Он призвал с осторожностью относиться к питанию животного и резко его не корректировать.
«Есть множество мифов вокруг питания собак: кто-то считает, что собакам нужны только кости, другие добавляют в рацион много углеводов, а кому-то кажется, что промышленный корм гораздо хуже натурального питания. При составлении рациона собаки важно опираться на проверенную информацию и консультироваться со специалистами», — сказал он.
Так, по словам кинолога, многие собаководы считают, что чем дороже корм, тем он лучше, однако на самом деле цена не всегда является показателем его качества. Голубев пояснил, что подбирать корм необходимо исходя из физиологических особенностей и энергетических потребностей конкретной собаки.
Сбалансированный рацион должен содержать животные белки, жиры, углеводы, микроэлементы и витамины, а также клетчатку. Отсутствие в привычном рационе хотя бы одного элемента может сказаться на здоровье питомца.
При выборе корма следует изучить рекомендации по кормлению и обращать внимание на возрастные, породные и другие маркировки на пачке.
Кроме того, среди владельцев собак бытует миф, что питомцам нужны дополнительные источники микроэлементов. Кинолог отмечает, что добавки не нужны , если корм правильно подобран. Кроме того, любые добавки и витамины необходимо давать собаке только после консультации со специалистом.
«Давно сложилась ассоциация: собаки любят есть кости. Но здесь нужно понимать, что такое лакомство может серьезно навредить питомцу. Трубчатые кости птиц нельзя давать собакам ни в каком виде, а любые вареные кости исключаются категорически, поскольку они могут серьезно повредить пищеварительный тракт собаки и стать причиной закупорки кишечника», — добавил Голубев.
есть еще распространенное мнение, что натуральное питание лучше промышленного корма. Это работает только в случае, когда хозяин составил для питомца сырой натуральный рацион из мяса, органов, овощей и фруктов, дополненный необходимыми витаминами и микроэлементами. Такой рацион должен составляться со специалистом и ни в коем случае собаку нельзя кормить с человеческого стола, подчеркнул специалист.
Ранее Владимир Голубев предупредил об опасности некоторых игр для здоровья щенков.