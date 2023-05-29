Кинолог развеял популярные мифы о кормлении собак

Популярные мифы о кормлении собак развеял в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации(РКФ) Владимир Голубев. Он призвал с осторожностью относиться к питанию животного и резко его не корректировать.

«Есть множество мифов вокруг питания собак: кто-то считает, что собакам нужны только кости, другие добавляют в рацион много углеводов, а кому-то кажется, что промышленный корм гораздо хуже натурального питания. При составлении рациона собаки важно опираться на проверенную информацию и консультироваться со специалистами», — сказал он.

Так, по словам кинолога, многие собаководы считают, что чем дороже корм, тем он лучше, однако на самом деле цена не всегда является показателем его качества. Голубев пояснил, что подбирать корм необходимо исходя из физиологических особенностей и энергетических потребностей конкретной собаки.