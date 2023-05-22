Кинолог предупредил об опасности некоторых игр для здоровья щенков

О вреде спуска и подъема по лестницам для здоровья щенков предупредил в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Пока у собаки формируется скелет, не рекомендованы скачки и прыжки. Ограничивайте не только подъемы и спуски по лестнице, но и игры с перепрыгиванием препятствий. Полезна активность на естественных препятствиях: небольших холмах, буграх, широких платформах», — заявил специалист.

Он отметил, что щенкам запрещено самостоятельно передвигаться по лестнице до возраста трех-пяти месяцев. В первую очередь, это касается собак крупных пород: в этом возрасте у них спина и суставы еще слабые, а масса тела может быть большой. Неправильные или резкие движения могут привести к падениям и проблемам со здоровьем.

Для молодых собак вредна и чрезмерная активность. Из-за высокой нагрузки могут травмироваться связки, суставы и хрящи, что приведет к ухудшению циркуляции крови в суставе. В будущем это может спровоцировать болезни опорно-двигательного аппарата, например, дисплазию или артрит.

Кроме того, следует исключить игры со взрослыми собаками: из-за разницы в весе более крупный пес может навредить щенку. До полугода не следует играть и в перетягивание каната: так можно травмировать челюсть.

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