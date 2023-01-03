Люди
23:29, 03 января 2023
1 мин.

Развеяны популярные мифы о диетических продуктах

Развеяны популярные мифы о диетических продуктах
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Популярные мифы о диетических продуктах развеяла в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

«В основном это злаковые фитнес-батончики. Если мы посмотрим, там на первом месте очень часто стоит патока или глюкозный сироп. По-разному завуалированный сахар. Как его не назови, он все равно остается сахаром. Поэтому вся польза сразу нивелируется этими сахарами, то есть мы будем поправляться», — сказала врач.

Также набору веса могут способствовать обезжиренные продукты, готовые завтраки, свежевыжатые пакетированные соки, поскольку в их составе тоже есть сахар. Не подходят для правильного питания и пастила, и конфеты на фруктозе, поскольку она усваивается еще быстрее сахара.

Ранее кондитер перечислил самые вредные начинки в популярных сладостях. Он отметил, что многие кондитерские изделия имеют в своем составе очень вредные ингредиенты, как правило, именно в прослойке.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.