Развеяны популярные мифы о диетических продуктах

Популярные мифы о диетических продуктах развеяла в беседе с «Москвой 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

«В основном это злаковые фитнес-батончики. Если мы посмотрим, там на первом месте очень часто стоит патока или глюкозный сироп. По-разному завуалированный сахар. Как его не назови, он все равно остается сахаром. Поэтому вся польза сразу нивелируется этими сахарами, то есть мы будем поправляться», — сказала врач.

Также набору веса могут способствовать обезжиренные продукты, готовые завтраки, свежевыжатые пакетированные соки, поскольку в их составе тоже есть сахар. Не подходят для правильного питания и пастила, и конфеты на фруктозе, поскольку она усваивается еще быстрее сахара.

Ранее кондитер перечислил самые вредные начинки в популярных сладостях. Он отметил, что многие кондитерские изделия имеют в своем составе очень вредные ингредиенты, как правило, именно в прослойке.