Кондитер перечислил самые вредные начинки в популярных сладостях

«Первая — это сливочная начинка в вафлях. Если раньше ее делали из натуральных ингредиентов, то сейчас производители добавляют в ее состав пальмовое масло, красители и консерванты. Кроме того, в вафельной начинке практически всегда много сахара», — сказал он.

Кроме того, одной из самых опасных начинок в кондитерских изделиях Дюран назвал заварной крем. Он уточнил, что этот скоропортящийся продукт, способный спровоцировать отравление, включает в свой состав и «ударную» порцию сахара.

«Практически любая начинка в конфетах отличается высокой калорийностью и изрядной концентрацией сахара. Но главная опасность состоит в том, что этот десерт «щелкается как семечки»: за один раз мы можем съесть рекордное количество сладостей и даже не заметить. Между тем, уровень сахара в крови повышается. Не будем забывать, что сахароза провоцирует молочную кислоту, которая, в свою очередь, вызывает проблемы с кожей», — предупредил кондитер.

Кроме того, он посоветовал быть осторожнее с выпечкой со сметанным кремом. Многие ошибочно считают сметанный крем в торте самым безопасным. В реальности же такая начинка представляет собой опасную смесь из жиров и сахара, сказал Дюран.

Ранее необходимость добавления майонеза в блюда на новогоднем столе объяснил известный шеф-повар и блогер Константин Оганезов. По его словам, это стало традицией, которую уже невозможно отменить.