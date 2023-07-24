Доктор Долгов развеял мифы о психиатрическом учете

Основные мифы о принципах психиатрической помощи развеял в своем в своем Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог Денис Долгов. Он объяснил боязнь перед психиатрами памятью о репрессивной системе прошлого.

«Страх перед советской репрессивной психиатрией сидит у многих на генетическом уровне, хотя, давным-давно все не так, как было, вплоть до конца 80-х годов прошлого века», — написал врач.

По его словам, так называемый психиатрический учет (обязанность медицинских учреждений отчитываться о всех пациентах с заболеваниями психики), был отменен еще в 1993 году.

Он напомнил, что обращение в медучреждение носит конфиденциальный характер и охраняется законом о врачебной тайне. Поэтому информация об обращении пациента к психиатру не попадает ни в МВД, ни к работодателю. Обращение человека за частной психиатрической помощью и вовсе остается «невидимым» для государственных медицинских учреждений, подчеркнул Долгов.

Если же у пациента выявляют острое психическое расстройство, такое как, например, параноидную шизофрению, которая часто сопровождается тяжелыми обострениями или плохо поддается лечению, ему могут назначить диспансерное наблюдение. В этом случае пациент должен посещать психиатра в диспансере через четкие временные промежутки — для осмотров и выписки препаратов, однако о недобровольной госпитализации речи не идет. Ее могут назначить только по решению суда.

Ранее психиатр назвала основные различия тревожного состояния и депрессии.