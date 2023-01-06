Психиатр назвала основные различия тревожного состояния и депрессии

Основные различия тревожного состояния и депрессии в беседе с «Мослентой» назвала психиатр реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной Диагноз» Людмила Нугаманова.

«При тревожном расстройстве человек обычно очень напряжен и взбудоражен. Он всегда беспокойный и суетливый. При депрессии возникает апатия, когда пациенту ничего не хочется делать. Обычно это очень вялое и пассивное состояние», — пояснила она.

Способ мышления в этих состояниях также различается. При тревожном расстройстве возникает много мыслей, но ни одна из них не додумывается до конца, человек как будто застревает в потоке: получается наводнение мыслей, и фокусировка мыслительного процесса сужается. При депрессии, наоборот, ход мыслей замедляется, может даже вовсе отсутствовать, продолжила специалист.

По словам психиатра, при тревожном расстройстве желание жить есть, но оно сопряжено со страхом о будущем. Часто ситуация преувеличивается и масштабируется, человек сам себя накручивает и пугает. При депрессии витальность снижается вплоть до суицидальных мыслей.

При этом в обоих случаях очень страдают внимание и память. При тревоге человеку сложно сконцентрироваться из-за большого количества мыслей и внутреннего беспокойства. При депрессии внимание просто трудно сфокусировать из-за медленности процессов, а память не фиксирует некоторые процессы. Тревожное расстройство существенно снижает качество жизни, но обычно не представляет опасности для жизни, депрессия же может привести к попыткам суицида.

«Не лечить тревогу и депрессию нельзя. При тревожном расстройстве наступает истощение, начиная от выгорания, бессонницы, ухудшения отношений в разных сферах, снижения работоспособности и вплоть до психотического состояния (иллюзии, искажение действительности). В случае с депрессией ко всему вышеперечисленному добавляется высокий суицидальный риск из-за сниженной витальности: у человека происходит тотальная потеря смыслов», — пояснила эксперт. Необходимо помнить, что диагноз может поставить врач психиатр или психотерапевт. Лечение будет назначено индивидуально: не всегда это медикаменты, в некоторых случаях пациентам достаточно психотерапии.

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