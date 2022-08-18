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Психиатр развеял мифы о сезонных обострениях

Психиатр развеял мифы о сезонных обострениях
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мифы о сезонных обострениях психических заболеваний в разговоре с «Мослентой» развеял главный внештатный специалист, психиатр Департамента здравоохранения города Москвы, главврач Психиатрической клинической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева, профессор, доктор медицинских наук Георгий Костюк.

«Осень — это период серых и дождливых дней, когда становится все меньше света. Это добавляет определенного настроения, что может создавать предпосылки для не самого лучшего состояния. Но в последние годы все это заметно сгладилось, и уже нет причин говорить о серьезных колебаниях и сильных сезонных обострениях. На сегодняшний день подобные разговоры — дань традиции и напоминание нам, что нужно быть более бдительными», — сказал специалист.

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По словам профессора, с появлением лекарственных средств, достаточно эффективно меняющих состояние человека в лучшую сторону, в профессии психиатров многое изменилось. Несмотря на это, Костюк признается, что осенью все же начинается активизация его работы. Это объясняется тем, что летом не все пациенты соблюдают рекомендации врачей и нерегулярно принимают препараты, что приводит к ухудшению их состояния.

Другие интересующие вопросы врачам о распространенных в мегаполисах психических заболеваниях и расстройствах можно задать в субботу, 20 августа, в летнем кинотеатре парка «Музеон». Там пройдет седьмая бесплатная дискуссия лектория «Здоровая Москва» — «Как найти ЗОЖ в большом городе. Мероприятие начнется в 16:00.

Ранее семейный психолог Светлана Ладейщикова назвала причины сезонного обострения у россиян.

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