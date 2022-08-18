Психиатр развеял мифы о сезонных обострениях

По словам профессора, с появлением лекарственных средств, достаточно эффективно меняющих состояние человека в лучшую сторону, в профессии психиатров многое изменилось. Несмотря на это, Костюк признается, что осенью все же начинается активизация его работы. Это объясняется тем, что летом не все пациенты соблюдают рекомендации врачей и нерегулярно принимают препараты, что приводит к ухудшению их состояния.

Другие интересующие вопросы врачам о распространенных в мегаполисах психических заболеваниях и расстройствах можно задать в субботу, 20 августа, в летнем кинотеатре парка «Музеон». Там пройдет седьмая бесплатная дискуссия лектория «Здоровая Москва» — «Как найти ЗОЖ в большом городе. Мероприятие начнется в 16:00.

Ранее семейный психолог Светлана Ладейщикова назвала причины сезонного обострения у россиян.