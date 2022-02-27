Психолог назвала причины весеннего обострения у россиян

Семейный психолог Светлана Ладейщикова в беседе с «Мослентой» назвала причины весеннего обострения у россиян.

«Наиболее уязвимыми мы являемся, когда происходит смена сезонов, меняется световой день, ведь мы очень подвержены воздействию солнечного света. Меняется и мир вокруг нас, сам фон, на котором проходит наша жизнь, температура воздуха. Старые, зимние настройки нашего организма следуют за этими переменами и начинают перестраиваться», — объяснила Ладейщикова.

Можно сказать, что в такие моменты все наши слабые места начинают проявлять себя, поэтому организм может дать сбой, продолжила специалист. «И речь не только о психических расстройствах, но и о других соматических заболеваниях», — подчеркнула она.

Собеседница «Мосленты» добавила, что к концу зимы многие россияне подходят с серьезным авитаминозом. Дело в том, что очень много внутренних ресурсов потратилось в холодное и темное время года. «Вся эта биохимическая перестройка организма не может не отражаться на нашем внутреннем состоянии», — заключила Ладейщикова.

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