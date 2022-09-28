Кардиолог развеял мифы о популярных средствах от похмелья

Мифы о популярных средствах от похмелья в беседе с «Мослентой» развеял врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов. По его словам, лучше не лечить его алкоголем, кофе, мясным бульоном и походом в баню.

«Прежде всего, в состоянии похмелья нельзя употреблять алкоголь. Повторное употребление спиртных напитков может привести к воспалению поджелудочной железы и печени. Следует отложить занятия спортом и отказаться от жирной и жареной пищи», — сказал он.

Он отметил, что в списке спасительных средств от похмельного синдрома можно встретить мясной бульон, однако его также не рекомендуется есть в этом состоянии. Османов предупредил и об опасности кофе и бани при похмелье. По его словам, лучше заменить баню на контрастный душ, который поможет снять симптомы похмелья, но при этом не повлияет на сердце.

«Утром лучше заменить кофе на воду, травяной чай или какао. Кроме того, не забывайте пить обычную воду. Для того, чтобы ускорить процесс выведения алкоголя из организма, необходимо употреблять как можно больше обычной воды», — добавил Османов.

Ранее стали известны внешние признаки алкогольной зависимости. По словам эксперта, это тремор, "развинченные" движения, отекшее лицо, покраснение дермы.