Психолог развеяла два мифа об абьюзе

Два мифа об абьюзе развеяла в беседе с «Мослентой» кандидат психологических наук, доцент, практический психолог, преподаватель, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ирина Колиниченко. По ее словам, жертвами манипуляторов зачастую становятся эффектные женщины.

«Некоторые считают, что попасть в лапы к абьюзеру могут только слабые, а сильные, смелые личности точно не попадутся. Однако абьюзеру как раз интересны яркие, запоминающиеся люди. Там есть с кем посоревноваться, сломать и выйти победителем», — объяснила специалист.

Многие переоценивают свою способность противостоять манипуляциям, добавила Колиниченко. «То, что умные, знающие, хорошие специалисты точно распознают абьюзера — к сожалению, миф. Такие люди максимально приспосабливаются к жертве, ее стилю жизни, манере ведения беседы, привычкам», — заявила эксперт. По ее словам, на удочку могут попасться даже психологи и психотерапевты.

По мнению Колиниченко, стоит обращать внимание на свои ощущения от знакомства с человеком. «Во время отношений с абьюзерами женщин обычно не покидает ощущение, что что-то не так. Хотя они отгоняют от себя эти мысли, думая, что любовь все победит», — объяснила психолог. Дальнейшие отношения в таком случае приведут только к мучениям.

Ранее психолог раскрыла способ распознать манипулятора до брака. К тревожным звоночкам можно отнести чрезмерную заботу.