Психолог раскрыла способ распознать абьюзера до брака

Способ распознать абьюзера до брака раскрыла «Мосленте» психолог, кандидат психологических наук, доцент, эксперт института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ирина Колиниченко. Некоторые сигналы помогут понять, токсичны ли отношения с партнером.

Женщины, вступающие в отношения с манипуляторами, зачастую ощущают себя несчастными и никому не нужными, объяснила Колиниченко. Абьюзеры выбирают жертву, в которой они видят слабость и неумение дать отпор. Сперва они ведут себя заботливо и постоянно готовы помочь — психолог подчеркнула, что это начало психологической игры.

«В начале отношений женщина находится в восторге — "Мечта, а не мужчина!". Если вы испытываете такое же чувство, срочно остановитесь. Если вы говорите, что без него не сможете жить, ходить, дышать, значит, абьюзер уже внедрился на вашу территорию, обосновался и управляет вами. Он еще не показал свои когти и настоящее лицо, но покажет, как только вы поймете, что не можете без него жить», — предупредила специалист.

Ранее Колиниченко раскрыла отличия абьюза от заботы в отношениях. По ее словам, некоторым людям под видом благих намерений удается скрывать насилие, давление и обесценивание, зачастую они даже не осознают этого.