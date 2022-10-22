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11:45, 22 октября 2022
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Психолог раскрыла способ распознать абьюзера до брака

Психолог раскрыла способ распознать абьюзера до брака
Фото: Unsplash

Способ распознать абьюзера до брака раскрыла «Мосленте» психолог, кандидат психологических наук, доцент, эксперт института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ирина Колиниченко. Некоторые сигналы помогут понять, токсичны ли отношения с партнером.

Женщины, вступающие в отношения с манипуляторами, зачастую ощущают себя несчастными и никому не нужными, объяснила Колиниченко. Абьюзеры выбирают жертву, в которой они видят слабость и неумение дать отпор. Сперва они ведут себя заботливо и постоянно готовы помочь — психолог подчеркнула, что это начало психологической игры.

«В начале отношений женщина находится в восторге — "Мечта, а не мужчина!". Если вы испытываете такое же чувство, срочно остановитесь. Если вы говорите, что без него не сможете жить, ходить, дышать, значит, абьюзер уже внедрился на вашу территорию, обосновался и управляет вами. Он еще не показал свои когти и настоящее лицо, но покажет, как только вы поймете, что не можете без него жить», — предупредила специалист.

Ранее Колиниченко раскрыла отличия абьюза от заботы в отношениях. По ее словам, некоторым людям под видом благих намерений удается скрывать насилие, давление и обесценивание, зачастую они даже не осознают этого.

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