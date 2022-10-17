Известный врач развеял мифы об иммунитете

Миф об иммунитете развеял в личном блоге на платформе «Дзен» известный врач, педиатр, иммунолог, соведущий Елены Малышевой по программе «Жить здорово!» Андрей Продеус.

«Мы часто принимаем за болезнь реакцию иммунитета на вторжение возбудителя. Ведь заложенный нос, высокую температуру и красное горло провоцируют именно клетки иммунитета. Это говорит о борьбе в бактериями и вирусами», — написал специалист.

Также он отметил, что болезнь ОРВИ без температуры не всегда говорит об ослабленном иммунитете, а его силу не определяет количество заболеваний, лучше обращать внимание на их тяжесть.

По словам специалиста, иммунитету нужны сбалансированное питание, достаточный сон, минимум стрессов и физическая активность. А самостоятельное и бездумное повышение иммунитета не несет никакой пользы для здоровья, а только ведет к аутоиммунным заболеваниям.

«Самое распространенное — аутоиммунный тиреоидит, которым преимущественно болеют женщины. Или ревматоидный артрит — им слабый пол тоже болеет в девять раз чаще, чем сильный. Зато у мужчин аутоиммунная патология протекает более остро, чем у женщин», — написал он.

Ранее известный иммунолог развеял популярный миф о простуде. Многие до сих пор считают, что возникновение простуды провоцирует сквозняк, кондиционер или ветер, но это миф.