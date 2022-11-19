Хореограф Мигель перечислил свои любимые места в Москве

Свои любимые места в Москве перечислил в беседе с «Москвич Mag» известный российский хореограф Мигель. Он родился в Подмосковье, в поселке Подрезково Химкинского района, и сейчас проживает неподалеку. В столице артист проводит много времени не только из-за работы.

«Очень люблю приезжать к парку МГУ. Один. Для меня это как ритуал. Иногда могу просто взять такси, приехать из офиса на 15 минут, выпить чашечку кофе, выкурить сигарету на бордюрчике и уехать обратно», — рассказал он.

Еще одним интересным местом Москвы Мигель считает особняк в Дашковом переулке. «Это абсолютно уникальное место, где я могу полностью отдаться фантазии. Сама конструкция здания такова, что, несмотря на весьма скромную площадь, в нем легко заблудиться», — поделился хореограф. Именно это место он выбрал для постановки своего иммерсивного спектакля «Вернувшиеся. Иная реальность».

От Октябрьского Поля до улицы 1905 года — так обозначил Мигель границы своего любимого района столицы. «Здесь я провел всю сознательную юность, здесь происходило мое становление. Этот район всегда будет ассоциироваться у меня с друзьями и всем тем, что я делал — с безумными проектами, невероятными встречами, с любовью, конечно», — объяснил он. Также хореографу по душе район Хамовники.

А вот восточную часть Москвы Мигель не любит. «Каждый раз, когда туда приезжаю, нападает тоска дикая. Страшенные хрущевки, страшенные дороги, столько асфальта», — признался он.

Ранее свои любимые места в Москве назвала жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова. Она уточнила, что все они находятся в центре столицы.