Мигрант надругался над 11-летней двоюродной сестрой в Москве

На юго-востоке Москвы приезжий надругался над 11-летней двоюродной сестрой. Его задержали столичные следователи, сообщает «Московский комсомолец» («МК»).

По информации издания, преступление было совершено еще в июне 2024 года, однако известно о нем стало только сейчас. 19-летний мигрант совратил несовершеннолетнюю и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Ему предъявлено обвинение.

Ранее в Москве задержали мужчину, совершившего развратные действия в отношении мальчика в метро.