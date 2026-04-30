Мигрант устроил резню на семейном празднике в Москве

Мигрант зарезал старшего брата во время семейного праздника на Миллионной улице на востоке Москвы. Он переночевал вместе с трупом в квартире, а утром не смог вспомнить, из-за чего произошла ссора. Подробности приводит «Московский комсомолец» («МК»).

По информации издания, 60-летний приезжий и его 41-летний родственник отмечали рождение племянника — пили алкогольные напитки. На утро младший брат увидел труп старшего с колото-резаными ранами и понял, что убил его. Он сбежал из квартиры и какое-то время прятался у члена семьи. На вопросы жены убитого по телефону отвечал, что ушел из квартиры до того, как случилась расправа.

В итоге стражи правопорядка задержали подозреваемого и предъявили ему обвинения. Мужчина дал признательные показания.

Предполагается, что его внезапное беспамятство может быть связано с аварией, в которую тот угодил в 30-летнем возрасте.

Читайте также: