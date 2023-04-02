Знаменитый сценарист предсказала провал мигрантского кино

Провал мигрантского кино предсказала в беседе с «Мослентой» знаменитый российский сценарист и продюсер Маруся Трубникова. По ее мнению, такое кино может быть интересно очень узкому кругу людей.

Она отметила, что многие люди, уехавшие из России, пытаются продолжать снимать кино за рубежом, однако, по ее мнению, это очень сложно и даже почти невозможно сделать хорошо.

«Либо ты делаешь кино неважно из какой точки мира, но для российского зрителя, либо не снимаешь ничего, потому что зарубежной публике российский продукт не интересен», — пояснила она.

При этом сценарист не смогла назвать ни одной подобной кинокартины, которая действительно была бы востребована. Она добавила, что смотреть мигрантское кино будут только такие же уехавшие из страны люди, другим же оно будет неинтересно. Особенно, если учитывать, что за рубежом есть свои талантливые авторы.

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