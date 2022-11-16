Люди
17:11, 16 ноября 2022
1 мин.

Уехавший из России Михаил Шац назвал главный минус эмиграции

Уехавший из России Михаил Шац назвал главный минус эмиграции
Фото: Vitali Adutskevich / Unsplash

Главный минус эмиграции назвал в интервью телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) известный российский комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента), ранее уехавший из России в Израиль, передает Starhit. Артист признался, что сильно тоскует по дому, однако потенциальная поездка в Россию кажется ему чересчур опасной.

«Угнетает, что скоро Новый год, и я начинаю думать: "Господи, как же хочется куда-нибудь за город под Питер, под елочку какую-нибудь в какой-нибудь уютный деревянный домик родной". Но нет. Я понимаю, что нет. И вот такие вещи периодически накатывают», — объяснил он.

Комик добавил, что он находится в состоянии «эмоциональных горок». Жить с перепадами настроения ему приходится уже более восьми месяцев, и единственным способом для облегчения проживания такого состояния он называет максимальную занятость, которая не дает ему времени на размышления.

Ранее уехавшие из России звезды шоу-бизнеса поделились совместным фото из Израиля. Среди них были певец Noize MC, певица Алла Пугачева, Михал Шац, участники группы Little Big и комик Семен Слепаков.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.