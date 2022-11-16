Уехавший из России Михаил Шац назвал главный минус эмиграции

Главный минус эмиграции назвал в интервью телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) известный российский комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента), ранее уехавший из России в Израиль, передает Starhit. Артист признался, что сильно тоскует по дому, однако потенциальная поездка в Россию кажется ему чересчур опасной.

«Угнетает, что скоро Новый год, и я начинаю думать: "Господи, как же хочется куда-нибудь за город под Питер, под елочку какую-нибудь в какой-нибудь уютный деревянный домик родной". Но нет. Я понимаю, что нет. И вот такие вещи периодически накатывают», — объяснил он.

Комик добавил, что он находится в состоянии «эмоциональных горок». Жить с перепадами настроения ему приходится уже более восьми месяцев, и единственным способом для облегчения проживания такого состояния он называет максимальную занятость, которая не дает ему времени на размышления.

Ранее уехавшие из России звезды шоу-бизнеса поделились совместным фото из Израиля. Среди них были певец Noize MC, певица Алла Пугачева, Михал Шац, участники группы Little Big и комик Семен Слепаков.