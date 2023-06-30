Опубликованы подробности о состоянии выпавшего из окна сына Михаила Ефремова

Подробности о состоянии выпавшего из окна сына Михаила Ефремова публикует «112»

По данным канала, выпавшего из окна актера Николая Ефремова ввели в искусственную кому после экстренной операции и подключили к аппарату ИВЛ.

У него разорвана артерия, повреждены бедро и таз. Состояние оценивается, как крайне тяжелое, пишет «112».

Актер Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на третьем этаже дома на Пролетарском проспекте в Москве в пятницу, 30 июня.