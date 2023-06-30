14:23, 30 июня 2023
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Сын Михаила Ефремова выпал из окна
Актер Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве.
Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ
Из окна своей квартиры на третьем этаже дома на Пролетарском проспекте в Москве выпал сын актера Михаила Ефремова, 31-летний актер Николай Ефремов, пишет «112».
По данным источника, Ефремова-младшего доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой, закрытыми переломами бедра и таза. Врачи провели ему срочную операцию.
Состояние актера оценивается как тяжелое. Сейчас он находится без сознания.
Ефремов заявил, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет. Полиция проводит проверку.
Ранее о психологических травмах из-за известного отца рассказал актер Никита Ефремов.