Сын Михаила Ефремова выпал из окна

Из окна своей квартиры на третьем этаже дома на Пролетарском проспекте в Москве выпал сын актера Михаила Ефремова, 31-летний актер Николай Ефремов, пишет «112».

По данным источника, Ефремова-младшего доставили в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой, закрытыми переломами бедра и таза. Врачи провели ему срочную операцию.

Состояние актера оценивается как тяжелое. Сейчас он находится без сознания.

Ефремов заявил, что упал случайно и претензий ни к кому не имеет. Полиция проводит проверку.

Ранее о психологических травмах из-за известного отца рассказал актер Никита Ефремов.