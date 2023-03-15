Стас Михайлов высказал благодарности богу за любовь женщин

Благодарности богу за то, что он нравится женщинам, высказал в беседе с «Мослентой» российский эстрадный певец Стас Михайлов.

«Знаете, я ведь уже очень много лет нахожусь на сцене. То, что я нравлюсь женщинам, — это не временное явление, а данность, которая есть. И слава богу!» — заявил он.

Артист отметил, что его творчество предназначено женской аудитории, и она отвечает ему любовью. При этом сам Михайлов искренне не понимает, почему нравится женщинам.

«Трудно говорить за себя, поскольку эта оценка будет необъективной. Что могу сказать точно: я ношу стильные очки и пою вроде неплохо», — отметил певец.

Ранее Михайлов поделился секретом своей хорошей физической формы. Он рассказал, что каждый день занимается в тренажерном зале и любит баню.