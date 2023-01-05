Известного российского режиссера Никиту Михалкова экстренно госпитализировали в Москве. По данным Telegram-канала Mash, продюсер поступил в больницу с COVID-19, он находится в тяжелом состоянии.

«У 77-летнего лауреата "Оскара" диагностировали ковидную пневмонию. Изначально режиссера госпитализировали в ГКБ №67, но врачи решили перестраховаться и отправить Никиту Сергеевича в ковидную больницу с реанимационной бригадой», — говорится в сообщении.

Супруга Михалкова Татьяна, в свою очередь, заявила, что точный диагноз режиссера еще не известен, из-за чего судить о его состоянии пока рано, сообщает KP.RU.

Ранее Михалков высказался об уехавших из России звездах шоу-бизнеса.