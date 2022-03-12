Режиссер Михалков вспомнил о соседстве с Высоцким в Москве

Режиссер Артем Михалков вспомнил о соседстве со знаменитым советским поэтом, музыкантом и актером Владимиром Высоцким. Его процитировало издание «Москвич Mag».

«Наше с сестрами детство прошло на Красной Пресне. В доме 28 по Малой Грузинской выросла и старшая сестра Аня, и я, и там же потом появилась Надя», — рассказал Михалков. «В нашем подъезде — то ли на десятом, то ли на девятом этаже — жил Высоцкий. Напротив был костел — естественно, он не работал в то время, а был складом пластиковых изделий, которые валялись везде: на территории, внутри. Рядом был пункт приема стеклотары, куда мы сдавали бутылки», — продолжил режиссер.

Михалков отметил, что хорошо помнит все близлежащие улицы, как и советское время в целом. «На 116-м автобусе мы ездили в школу, а иногда пешком ходили через зоопарк. Помню троллейбус "пятерку", помню палатки с мороженым — эскимо и пломбир за 25 копеек», — поделился он, отметив, что до сих пор, приезжая в родной район, ностальгирует по его прошлому облику, хотя тот, безусловно, меняется в лучшую сторону.

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