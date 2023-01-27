Выписанный из больницы Михалков сообщил дату своего возвращения на сцену

Дату своего возвращения на театральную сцену сообщил в Telegram-канале «Бесогон» недавно выписанный из больницы актер и режиссер Никита Михалков.

«6 и 7 февраля мы с моими коллегами из Центра театра и кино выйдем на сцену Театра сатиры в спектакле "12". Это актуальная история», — заявил он. Михалков отметил, что «12» — это спектакль-размышление, серьезный разговор о том, что волнует сегодня каждого.

Об экстренной госпитализации режиссера стало известно вечером 5 января. По информации ряда СМИ, он поступил в больницу с COVID-19. Через некоторое время Михалков вышел на связь с поклонниками. Позднее выяснилось, что он приступил к работе прямо в больнице. 24 января его выписали домой.