Московский мошенник выманил у инвесторов 2,1 миллиарда рублей на такси

Мошенник из Москвы выманил у инвесторов 2,1 миллиарда рублей «на расширение таксомоторного парка». Тверской районный суд столицы приговорил 35-летнего Алексея Ходырева к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 1,3 миллиона рублей, сообщает прокуратура города.

«В период с октября 2017 г. по сентябрь 2019 г. Ходырев путем обмана и злоупотребления доверием похитил денежные средства. Троим гражданам и двум коммерческим организациям причинен ущерб на общую сумму более 1,4 млрд рублей», — говорится в сообщении.

По данным обвинения, подтвержденным в суде, Ходырев обманул руководителей двух коммерческих организаций и трех частных инвесторов. Они заключили с ним инвестиционные соглашения и предоставили более 2,1 млрд рублей «для расширения таксомоторного парка компании».

При этом мошенник перевел часть денег на счета инвесторов, якобы, в качестве дивидендов. 22 миллиона рублей он перечислил на свой лицевой счет, а потом «отмыл» их, фиктивно одолжив 21,5 миллиона рублей своей знакомой.

В итоге Ходырева признали виновным по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), и пункту «б» части 4 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК России. Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму причиненного имущественного вреда.

Ранее сообщалось о задержании в Казани двух мошенников, обманувших жительницу Подмосковья на 1,5 миллиона рублей.