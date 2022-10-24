Жительница Подмосковья перевела мошенникам из Казани более 2,5 миллиона рублей

После общения с телефонными аферистами 45-летняя жительница подмосковного Можайска лишилась более двух с половиной миллионов рублей. Полицейские задержали троих подозреваемых в мошенничестве в Казани, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов и Центробанка. Они сообщили женщине, что с ее банковских карт мошенники пытаются похитить деньги, и посоветовали перевести денежные средства на якобы безопасные счета», — говорится в сообщении.

Россиянка согласилась с условиями звонивших и перевела на указанные счета более 2,5 миллионов рублей. После этого аферисты перестали выходить с ней на связь.

Подмосковные полицейские задержали в Казани троих подозреваемых в возрасте от 21 до 24 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Ранее в Москве лжеврач продал 72-летней пенсионерке псевдолекарство за полмиллиона рублей.