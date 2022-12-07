Бывший помощник прокурора получил срок в колонии за миллионную взятку в Москве

К длительному сроку в колонии строгого режима приговорил суд в среду, 7 декабря, бывшего старшего помощника Нагатинского межрайонного прокурора столицы Илью Сергеева. Его обвиняли в получении взятки в 1,2 миллиона рублей, сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

«Черемушкинский районный суд города Москвы признал виновным экс-сотрудника прокуратуры Сергеева Илью Николаевича в получении взятки в особо крупном размере (…) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Кроме того, бывший помощник прокурора оштрафован на 3,6 миллиона рублей и лишен классного чина «младший советник юстиции». Приговором суда ему в течение восьми лет запрещено «занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти и местного самоуправления, а также с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций».

Посредник в передаче взятки осужден на семь с половиной лет. Ему назначен штраф в два миллиона четыреста тысяч рублей, сообщает канал.

По данным Главного следственного управления СК России по Москве, старший помощник Нагатинского межрайонного прокурора столицы и его сообщник были задержаны в конце февраля 2020 года.

«В феврале 2020 года должностное лицо надзорного ведомства при посредничестве своего знакомого в ходе прокурорской проверки соблюдения трудового и миграционного законодательства РФ склонили генерального директора одной из компаний к передаче им взятки в сумме 1 200 000 рублей за непривлечение к административной ответственности за нарушение трудового и миграционного законодательства», — сообщал тогда следственный орган.

Сотрудника прокуратуры и его сообщника обвинили соответственно по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере№) и части 4 статьи 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК России.

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