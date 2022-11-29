Мошенник арендовал самолет у иностранной фирмы и продал другим иностранцам

Мошенник, продавший арендованный у одной иностранной фирмы самолет другой иностранной фирме осужден в Москве, сообщает во вторник, 29 ноября, «МВД Медиа». Причиненный им ущерб оценивается ы 104 миллиона рублей.

«Суд признал жителя Воронежа виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — говорится в пресс-релизе.

По данным СУ Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, возглавлявший фирму по оптовой торговле машинами и оборудованием обвиняемый заключил с иностранной фирмой договор о лизинге подержанного самолёта с правом выкупа за три миллиона долларов США. Самолет был передан арендатору в аэропорту Вильнюса Литовской Республики.

После этого мошенник с помощью поддельных документов о передаче авиалайнера в собственность подставной фирмы снял самолет с регистрационного учёта в реестре гражданских судов Литвы, произвел таможенное оформление в России и внес судно в единый государственный реестр страны.

Третьим шагом стала продажа авиалайнера подставной фирмой иностранной транспортной компании.

«Однако новому собственнику воздушного судна стало известно, что документально он таковым не является, и обман вскрылся. В настоящее время авиалайнер возвращён законному владельцу», — сообщает «МВД Медиа».

Ранее Тверской районный суд столицы приговорил московского мошенника Алексея Ходырева к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в,3 миллиона рублей. Он выманил у инвесторов 2,1 миллиарда рублей «на расширение таксомоторного парка».