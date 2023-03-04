Стало известно происхождение появившихся в столице миниатюрных курьеров

О происхождении появившихся накануне в столице миниатюрных фигурок курьеров стало известно из материала «Мосленты». Автором задумки является художница Анна Гордеева, которая давно занимается созданием миниатюр и стала участницей необычного столичного проекта.

«Мой профиль — миниатюры, и, когда появилась идея сделать несколько фигурок курьеров в благодарность за их работу, я с радостью взялась за это», — рассказала Гордеева.

Она отметила, что для нее работа курьера — очень нелегкий труд. Работники службы доставки, по ее мнению, делают жизнь горожан намного удобнее и беззаботнее.

Собеседница издания уточнила, что сама является активным пользователей услуг курьерской доставки и каждый раз, открывая пакет с заказом, испытывает восторг. Она добавила, что также уважает эту профессию потому, что во времена студенчества многие ее друзья подрабатывали курьерами.

Ранее курьер с нарушением слуха Дмитрий рассказал «Мосленте» об отношении москвичей к глухим.