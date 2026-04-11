Минпросвещения назвало дату выпускных в российских школах

Министерство просвещения России установило дату выпускных вечеров в школах -- в 2026 году они состоятся 27 июня. Пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства и министра просвещения Сергея Кравцова.

Однако в Министерстве подчеркнули, что дата носит рекомендательный характер.

Главной целью единого дня празднования окончания школы является создание комфортных и равных условия для отдыха детей во всех регионах страны.

Кравцов также выразил надежду на то, что этот знаковый день, говорящий о начале нового этапа в жизни, пройдет для всех выпускников радостно и торжественно.

До этого стало известно о том, что последние звонки в школах России прозвенят 26 мая.

