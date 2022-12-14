Собчак назвала «первый минус деторождения»

Минус материнства назвала известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак, опубликовав в своем Telegram-канале видеозапись, сделанную на детском новогоднем концерте с участием ее сына Платона.

«Наконец-таки нащупала первый серьезный минус в деторождении: это детские концерты в школе», — подписала она ролик.

Мнения пользователей сети на этот счет разделились: некоторые юзеры согласились с Собчак, а другие отметили, что им нравится посещать концерты детей.

«Вот согласна», «Да?! А я их обожаю!», «Еще один — поделки к Новому году», «Не, концерты — это нормально, два врага родителей: технология и окружающий мир», «То есть, в родительских чатах вас нет?» — прокомментировали подписчики пост телеведущей.

Ранее большинство москвичей высказались против новогодних концертов в городе.