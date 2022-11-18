Большинство москвичей высказалось против новогодних концертов в городе

Окончательное решение по вопросу празднования Нового года в столице приняли москвичи голосованием на платформе «Активный гражданин». Большинство высказалось против новогодних концертов в городе. Об этом в пятницу, 18 ноября, рассказал в своем блоге мэр города Сергей Собянин.

«Позиция горожан выражена предельно ясно и консолидировано. На протяжении всего голосования более 80 процентов участников поддерживали проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление города. При этом 29 процентов высказались за обычный формат празднования, а 52 процента предложили на этот раз воздержаться от массовых уличных концертов», — сообщил градоначальник.

Глава города заявил, что в итоге от проведения больших уличных концертов и запуска фейерверков в этом году решено отказаться. Однако столицу все равно украсят к праздникам.

В праздничные дни все желающие также смогут посетить парки, катки и площадки фестиваля «Путешествие в Рождество». Кроме того, аа фестивальных площадках будут организованы мероприятия для семей мобилизованных москвичей — новогодние утренники, праздничные экскурсии, кулинарные мастер-классы и многое другое, сообщил Собянин.

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